Вести-спорт. Пермь: Быстрее! Выше! Сильнее!

Пермская биатлонистка помогла юниорской сборной России завоевать бронзовые медали Первенства мира. В Словакии завершился главный старт года среди юниоров и юношей. Валерия Васнецова- биатлонистка из Чайковского, которая накануне завоевала золотую медаль в пасьюте на 10 км, в заключительный день гонок привезла России ещё одну медаль. В тройке с Кристиной Резцовой и Екатериной Мошковой, девушка завершила эстафету 3х6 километров третьей, опередив австриек на 23 секунды. Первенствовали норвежки, немки - вторые.

Летающая лыжница из Чусового Регина Рахимова берёт высоты трасс Кубка мира по фристайлу в китайском Тойву. В могуле представительница Прикамья стала четвёртой.

Пермский лыжник Рауль Шакирзянов прикатался к трассам в Сыктывкаре. В Финале Кубка России по лыжным гонкам пермяк занял третье место в гонке на 15 километров свободным стилем.

Ориентированы на пьедестал почёта. Пермские ориентировщики завоевали две золотые и одну серебряную награду на соревнованиях по лыжному ориентированию, в рамках III-их зимних Всемирных военных играх в Сочи. Эдуард Хренников показал лучший результат в мужской гонке - 39 минут 22 секунды, став пятикратным победителем Всемирных военных игр. Мария Кечкина победила в женской гонке с результатом 35 минут 33 секунды. Второй стала пермячка Татьяна Оборина, которая прошла трассу за 38 минут 44 секунды.

Пермяки вошли в тройку итогового мирового кубкового зачёта по санному спорту. В Альтенберге (Германия) на заключительном этапе долгоиграющего турнира, В эстафете сборная России стала "бронзовым" призёром. Напомню, что лидерами россиян являются чусовляне Татьяна Иванова и Владислав Южаков. В общем эстафетном зачёте Кубка мира, россияне заняли третье место, уступив латвийцам 10 очков, но опередив австрийцев - на 10. Кубок выиграли немцы.

В соревнованиях женщин весь пьедестал заняли немки. Россиянка Татьяна Иванова на финальном этапе была четвёртой, но стала третьей в итоговом зачёте после Натали Гейзенбергер и Татьяны Хюфнер.

В пермской СДЮСШОР "Олимпиец" стартовал полуфинал Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд юношей 2004 г. р. Юные баскетболисты из разных уголков страны, достигшие двенадцати лет, впервые примут участие в состязаниях подобного уровня. На пермский паркет выйдут 6 команд из Перми, Березников, Павловского Посада, Можги и Москвы. Турнир продлится до 5 марта. Тогда станут известны две команды-победители, которые продолжат битву за награды чемпионата в финале соревнований в Москве 15 апреля. Вход на матчи в Перми свободный.