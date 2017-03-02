Март будет тёплым
Синоптики прогнозируют в Прикамье аномально тёплый март. В первый весенний месяц температура воздуха ожидается на 2-3 градуса теплее нормы. Как сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, потепление начнется уже 2 марта. К 3 марта столбик термометра поднимется в регионе до максимальной отметки +5 градусов. К выходным плюсовая температура сохранится на большей части Прикамья, возможны небольшие дожди.
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