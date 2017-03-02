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2 и 3 марта в Перми отключат воду

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вода

В двух районах Перми на сутки частично отключат воду. 2 и 3 марта в Ленинском и Кировском районах Перми будет произведено плановое отключение водоснабжения, сообщает компания "Новогор-Прикамье". 2 марта с 9-30 до 13-00 часов воды не будет по адресам: ул. Комсомольский пр. 14, 16, 16а, 18, ул. Советская, 53.

3 марта с 9-00 до 20-00 часов будет произведено отключение водопровода по ул. Маршала Рыбалко, 49, в связи с этим без воды останутся: ул. Шишкина 29, 31, 20(больничный городок), ул. Липатова 17, 17а, 19 (больничный городок), ул. Автозаводская, 82, ул. М.Рыбалко, 49, 74, 76, 78, 80, 78а, 84, 90, 94, 100а (д/сад), 85, 81, 81а, 88д, 88в, 88г, 88в/1. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 16:12 в рубрике - Новости телеканалов

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