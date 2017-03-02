«В плену на Родине»: воспоминания о белом терроре

Рукопись, найденная спустя 90 лет. Пермячка Ксения Батырова обнаружила в дачном домике воспоминания своего двоюродного прадеда - Константина Пылаева, это внушительная папка больше 200 страниц. Рабочий Мотовилихинского завода принимал самое активное участия в событиях 1919 года, происходящих в Перми. Тогда колчаковские войска белых наступали, а красные покидали город. В художественном романе "В плену на родине" рассказывается событиях того времени.

Несколько месяцев правнучка Ксения занималась перепечаткой машинописных страниц и готовила подробные исторические справки. Главная задача - сохранить всю стилистику автора. Сейчас книга готовится к изданию, а родственники ищут деньги, необходимо собрать больше 100 тысяч рублей.

Ксения Батырова: "Здесь описывается первая половина 19 года, когда Красная армия отступила из Перми, отдала Пермь белогвардейцам, и что происходило именно в этот период, когда белогвардейцы здесь находились. Это ночные аресты, пытки, тюрьма".