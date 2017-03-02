Летом в Перми отремонтируют коммунальный мост

В этом году власти Перми планируют отремонтировать коммунальный мост через Каму. В этом году на мосту уложат высокоплотный асфальтобетон, имеющий наибольшую износоустойчивость. Поверх него нанесут защитный слой с литой минерально-эмульсионной смесью. Швы моста покроют гидроизоляцией. Качество выполненных работ будет принимать не только заказчик, но и ГИБДД, а также департамент дорог и транспорта администрации Перми. Работы планируется начать с середины июня и завершить до 15 сентября. После ремонта мост можно будет эксплуатировать вплоть до 2027 года.