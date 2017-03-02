Федеральные субсидии: Прикамье получит более 4 млрд рублей

Прикамье получит более 4, 2 млрд. рублей в виде субсидий из федерального бюджета - об этом сообщил глава региона Максим Решетников на заседании Правительства Пермского края. Четверть суммы выделена на реализацию федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Около 1,2 млрд рублей направят на поддержку сельского хозяйства, порядка 447 млн - на строительство школ в Пермском районе. 582 млн рублей регион получит на поддержку программ формирования современной городской среды, обустройство парков и предоставление жилья детям-сиротам. Частично федеральные деньги поступят на здравоохранение, образование, культуру и спорт. Внесен проект -постановление на 2018 год, согласно которому Уровень софинансирования расходов бюджета Пермского края из федерального бюджета изменится с 56% до 73%.

Ольга Антипина, первый заместитель председателя Правительства Пермского края: "Общий итог привлеченных средств по итогам проведенной кампании 3 млрд. 284 млн. рублей, это не все средства, значительная часть поступит к нам в иных межбюджетных трансфертах".

Также на заседании утвердили Постановление Правительства Пермского края о компенсации квадратных метров для семей, переезжающих из аварийных квартир площадью больше 72 кв.м.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Было принято решение по поиску механизма компенсации с тем, чтобы жители в конечном итоге получали компенсацию метры в метры - либо в натуральной форме, либо в виде какой-то денежной доплаты".

Еще одна тема, рассмотренная членами Правительства - это итоги рабочей поездки Максима Решетникова в Березники по вопросу переселения жителей из опасной зоны. Березниковская городская Дума приняла решение об оказании социальной помощи малоимущим гражданам и инвалидам при переселении из аварийного жилья, об этом доложил Роман Кокшаров - первый заместитель председателя краевого Правительства. Этого решения ждали 119 семей.