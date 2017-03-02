Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет
Сразу два уникальных астрономических явления поздно вечером можно было наблюдать в небе над Пермским краем. В космосе Луна сначала сошлась с Марсом, а затем с Ураном. Первое сближение произошло половине десятого. Второе – в полночь. Как говорят астрономы, при условии ясной погоды сближение планет можно увидеть невооруженным глазом, хотя можно было воспользоваться и бинокуляром возле Пермского планетария.
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