Космос рядом: Пермяки наблюдали сближение планет

Сразу два уникальных астрономических явления поздно вечером можно было наблюдать в небе над Пермским краем. В космосе Луна сначала сошлась с Марсом, а затем с Ураном. Первое сближение произошло половине десятого. Второе – в полночь. Как говорят астрономы, при условии ясной погоды сближение планет можно увидеть невооруженным глазом, хотя можно было воспользоваться и бинокуляром возле Пермского планетария.