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На «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 год

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Уралхим

Глобальная модернизация производства и средняя зарплата 63,5 тысячи рублей. Итоги за прошлый год сегодня озвучили на одном из крупнейших химических предприятий Пермского края – на заводе "Минеральные удобрения". 

карбамид

Производство карбамида - один из самых зрелищных процессов на предприятии. Вопреки названию, «кипящий слой» вовсе не обжигает - такой эффект создаётся, когда твёрдые частицы находятся под воздействием газа или воздуха. Впрочем, основное внимание приковано к колонне синтеза аммиака.

Модернизация колонны синтеза завершила весь комплекс работ, который 4 года продолжался в цехе агрегата аммиака. Общим результатом этой работы стало увеличение производительности агрегата примерно на 100 тонн в сутки. Это три тысячи тонн по году- хороший и производственный, и финансовый эффект.

Уралхим

В целом за 6 лет с начала работы предприятия в составе холдинга «Уралхим» компания вложит в развитие мощностей более 4 млрд рублей.

Любая модернизация подразумевает природоохранный эффект: в данном случае техническое перевооружение позволило снизить потребление природного газа. Пермское предприятие достигло лучшего показателя среди 14 агрегатов аммиака, работающих на территории России и бывших стран Советского союза.

От производственных достижений - к социальной политике. В 2016-м средняя зарплата на предприятии достигла 63,5 тысяч рублей. План на этот год - более 67,5 тысяч.

Аверьянов

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Хороший блок работы - поддержка льготного ипотечного жилищного кредитования, то есть мы компенсируем процентную ставку для работников, которые вошли в эту программу. И важный элемент, который недавно появился, это дотации на питание".

Плюс к тому почти идеальные бытовые условия, есть даже сауна, и дружный коллектив.

Задачи, между тем, не менее амбициозные, чем прежде. Следующий шаг - модернизация агрегата карбамида, завершить которую намерены в 2019 году. 

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 02.03.2017 в 11:10 в рубрике - Новости телеканалов

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