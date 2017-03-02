Выставка «Регионы России»: здесь есть всё

Драгоценные целебные камни, сумки ручной работы и самые разнообразные деликатесы. Тысячи товаров со всей страны и из ближнего зарубежья представили на "Пермской ярмарке". Здесь открылась ежегодная выставка «Регионы России».

Загадочный Александрит, полюбившийся царице Клеопатре Хризолит. Внимание модниц привлек прилавок с авторским Петербургским серебром.

Неподалеку разместилась кожаная галантерея ручного производства, сумки, одежда. На выставке «Регионы России», которая открылась на Шоссе космонавтов, 59, можно найти все. К примеру, из Екатеринбурга привезли авторский трикотаж.

В этом году выставка, которую в Перми проводит компания «Империал», 10-я, юбилейная. Здесь можно найти и товары, которые будут полезны в хозяйстве. И, конечно, дополнит праздничный стол кубанское сало, дальневосточные деликатесы, всевозможные специи. А к чаю - сладости. Например, натуральный мармелад, халва или другие восточные изыски.

Среди множества товаров есть подарки и для детей. Например, авторские деревянные конструкторы для развития мышления и моторики. Конструктор-самолет сможет собрать даже пятилетний малыш. Буквально каких-то пара минут - и «И-16» готов к полету.

Впрочем, этим ассортимент не ограничивается. Свою продукцию здесь представляют около 100 участников не только из России, но и ближнего зарубежья. Выставка будет работать до конца недели.