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На «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 год →

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё

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Регионы России

Драгоценные целебные камни, сумки ручной работы и самые разнообразные деликатесы. Тысячи товаров со всей страны и из ближнего зарубежья представили на "Пермской ярмарке". Здесь открылась ежегодная выставка «Регионы России». 

Загадочный Александрит, полюбившийся царице Клеопатре Хризолит. Внимание модниц привлек прилавок с авторским Петербургским серебром.

камни

Неподалеку разместилась кожаная галантерея ручного производства, сумки, одежда. На выставке «Регионы России», которая открылась на Шоссе космонавтов, 59, можно найти все. К примеру, из Екатеринбурга привезли авторский трикотаж.

халва

В этом году выставка, которую в Перми проводит компания «Империал», 10-я, юбилейная. Здесь можно найти и товары, которые будут полезны в хозяйстве. И, конечно, дополнит праздничный стол кубанское сало, дальневосточные деликатесы, всевозможные специи. А к чаю - сладости. Например, натуральный мармелад, халва или другие восточные изыски.

игрушки

 Среди множества товаров есть подарки и для детей. Например, авторские деревянные конструкторы для развития мышления и моторики. Конструктор-самолет сможет собрать даже пятилетний малыш. Буквально каких-то пара минут - и «И-16» готов к полету.

ярмарка

Впрочем, этим ассортимент не ограничивается. Свою продукцию здесь представляют около 100 участников не только из России, но и ближнего зарубежья. Выставка будет работать до конца недели.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.03.2017 в 10:44 в рубрике - Новости телеканалов

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