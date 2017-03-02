Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

Ровно 5 лет исполнилось МФЦ Пермского края. Сеть многофункциональных центров «Мои документы» когда-то начиналась всего лишь с одного маленького филиала. Теперь их в Прикамье 53. Количество услуг, которые можно здесь получить, перевалило за цифру 500.

Многофункциональный центр работает по принципу одного окна, то есть бегать по другим инстанциям не нужно. В перечне услуг более 500 наименований. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются регистрация недвижимости и оформление российского или загранпаспорта. Получили талон и если вас не вызывают сразу, то устраивайтесь поудобнее в мягком кресле. Впрочем, тоже ненадолго, как заявлено, среднее время ожидания в очереди не превышает 6 минут.

Сегодня сеть МФЦ празднует день рождения. Ровно пять лет назад открылся первый офис в здании Заксобрания на Ленина. Теперь это уже огромная сеть - 53 филиала, всего 726 окон обслуживания. Оказано более 9 миллионов услуг. Дважды филиал на Куйбышева признавался лучшим в России. Теперь - новые горизонты.

Вячеслав Баранцев, и.о. руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "У нас есть договоренности с банками о предоставлении помещений на безвозмездной основе, где сидит в постоянном режиме наш специалист, не выездной, постоянное рабочее место".

Направления тоже определены. Развитие услуг по оформлению земли и разрешений на строительство, регистрация на портале госуслуг, чтобы получать документы, вообще не выходя из дома. Кроме того, 2017 год в пермском МФЦ объявлен годом качества. Основное внимание будет уделено улучшению работы филиалов.