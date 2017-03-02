Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← В Перми судят жителя Китая

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё →

Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

Смотреть

МФЦ

Ровно 5 лет исполнилось МФЦ Пермского края. Сеть многофункциональных центров «Мои документы» когда-то начиналась всего лишь с одного маленького филиала. Теперь их в Прикамье 53. Количество услуг, которые можно здесь получить, перевалило за цифру 500. 

МФЦ

Многофункциональный центр работает по принципу одного окна, то есть бегать по другим инстанциям не нужно. В перечне услуг более 500 наименований. Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются регистрация недвижимости и оформление российского или загранпаспорта. Получили талон и если вас не вызывают сразу, то устраивайтесь поудобнее в мягком кресле. Впрочем, тоже ненадолго, как заявлено, среднее время ожидания в очереди не превышает 6 минут.

Сегодня сеть МФЦ празднует день рождения. Ровно пять лет назад открылся первый офис в здании Заксобрания на Ленина. Теперь это уже огромная сеть - 53 филиала, всего 726 окон обслуживания. Оказано более 9 миллионов услуг. Дважды филиал на Куйбышева признавался лучшим в России. Теперь - новые горизонты.

МФЦ

Вячеслав Баранцев, и.о. руководителя КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»: "У нас есть договоренности с банками о предоставлении помещений на безвозмездной основе, где сидит в постоянном режиме наш специалист, не выездной, постоянное рабочее место".

МФЦ

Направления тоже определены. Развитие услуг по оформлению земли и разрешений на строительство, регистрация на портале госуслуг, чтобы получать документы, вообще не выходя из дома. Кроме того, 2017 год в пермском МФЦ объявлен годом качества. Основное внимание будет уделено улучшению работы филиалов.

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 02.03.2017 в 10:25 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

В Перми судят жителя Китая

Новым министром сельского хозяйства стал глава Уинского района

Шекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры

Пермяки показали в столице «Догвилль»

Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки

На низком старте Деды Морозы и Снегурочки

Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

На улицах Перми ограничат движение


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми судят жителя Китая

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё →

Обратите внимание

в Перми

Выставка «Регионы России»: здесь есть всё

Тысячи товаров со всей страны и из ближнего зарубежья представили на ежегодной выставке «Регионы России».
смотреть читать02.03.2017 в 10:44
Метки: в Перми, Общество

Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

Сеть многофункциональных центров «Мои документы» когда-то начиналась всего лишь с одного маленького филиала. Теперь их в Прикамье 53.
смотреть читать02.03.2017 в 10:25
Метки: в Перми, Общество, Власть

В Перми судят жителя Китая

Иностранец попытался дать взятку сотруднику ФСБ.
смотреть читать02.03.2017 в 10:03
Метки: в Перми, Общество, В мире

В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

На продукцию отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие ее безопасность.
читать01.03.2017 в 18:41
Метки: в Перми, Общество

Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов

780 килограмм яблок были изъяты и уничтожены путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов.
читать01.03.2017 в 18:25
Метки: в Перми, Общество

в России

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

Россиянка победила в пасьюте на 10 км, сумев по ходу гонки за счёт точной стрельбы подняться с 24-й позиции на первую.
смотреть читать01.03.2017 в 15:14
Метки: в Пермском крае, в России, В мире, Спорт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты.
смотреть читать28.02.2017 в 17:52
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях Защитники.
смотреть читать28.02.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Кино, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

На «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 годНа «Минеральных удобрениях» подвели итоги работы за 2016 год

Выставка «Регионы России»: здесь есть всёВыставка «Регионы России»: здесь есть всё

Сети МФЦ Пермского края исполнилось 5 летСети МФЦ Пермского края исполнилось 5 лет

В Перми судят жителя КитаяВ Перми судят жителя Китая

Новым министром сельского хозяйства стал глава Уинского районаНовым министром сельского хозяйства стал глава Уинского района

Шекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестрыШекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры

В с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капотаВ с. Частые продают сомнительное мясо прямо с капота

Яблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктовЯблоки на снегу: В Перми уничтожена партия санкционных фруктов

Пермяки показали в столице «Догвилль»Пермяки показали в столице «Догвилль»

Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонатыМир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосулькиЗима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки

Начни весну с кошки!Начни весну с кошки!

Пермяки увидят сближение планетПермяки увидят сближение планет

«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам«Пермские первенцы»: край поддержит молодых мам

На низком старте Деды Морозы и СнегурочкиНа низком старте Деды Морозы и Снегурочки

Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всемГорнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем

Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлонуСпортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону

На улицах Перми ограничат движениеНа улицах Перми ограничат движение

Как защитить малый бизнесКак защитить малый бизнес

Пост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр КозюковПост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр Козюков

Льготы по лимиту: Пермские студенты выходят на митингЛьготы по лимиту: Пермские студенты выходят на митинг

Грипп отступает, но не сдаётсяГрипп отступает, но не сдаётся

В Перми столкнулись сразу четыре автомобиляВ Перми столкнулись сразу четыре автомобиля

Пермский край готовится к большой водеПермский край готовится к большой воде

Бюджетные деньги любят особый счётБюджетные деньги любят особый счёт

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru