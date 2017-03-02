В Перми судят жителя Китая

В Перми перед судом предстал житель Китайской народной республики. По версии следствия, он попытался дать взятку сотруднику ФСБ. Иностранец просил исключить его из «черного списка» тех, кому запрещен въезд в Россию. За это выходец из Поднебесной предлагал 600 тысяч рублей. Передача денег прошла под контролем оперативников. Сейчас иностранцу грозит до 10 лет лишения свободы. До задержания мужчина работал на рынке продавцом.