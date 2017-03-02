Новым министром сельского хозяйства стал глава Уинского района

В Министерстве сельского хозяйства Пермского края представили нового руководителя ведомства - им стал Александр Козюков. Как было заявлено, назначение стало одной из самых сложных кадровых задач, поскольку на должность претендовали сразу несколько достойных кандидатов.

Александр Козюков, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "В приоритете мы видим инвестиционные проекты, проекты развития, и думаю, что это будет главным направлением. Коллеги, очень надеюсь на вашу поддержку, на помощь. В своей работе в муниципалитете всегда пропагандировал принцип поддержки и помощи сельхозтоваропроизводителям".

После окончания сельскохозяйственного института Александр Козюков руководил колхозом, затем занял кресло главы Уинского сельского поселения. Последние несколько лет работал главой Уинского района. Ключевые задачи перед новым руководителем Министерства сельского хозяйства обозначил и губернатор Максим Решетников. Среди тактических - слаженный старт посевной в регионе, разработка программы действий по решению проблем свинокомплекса в поселке Майский. Из стратегических - работа по привлечению в отрасль крупных инвестиций.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "И ещё одну задачу обозначу - это обеспечение устойчивого сбыта продукции, доступ к рынкам без посредников. И здесь у вас, уважаемые сельхозпроизводители, у селян будет максимальная поддержка со стороны правительства края - как по доступу на рынки края, так мы будем всячески содействовать и продвигать пермскую сельхозпродукцию на рынки соседних регионов".