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Шекспировские страсти: В Кизеле врача подозревают в убийстве медсестры
Поистине шекспировские страсти разгорелись в Кизеле. Там задержали местного врача-анестезиолога, которого подозревают в убийстве медсестры. Ее накануне ночью нашли прямо на рабочем месте задушенной. По предварительной информации, девушка была любовницей молодого доктора, более того, беременной от него же. Как предполагается, из-за этого между ними возникла ссора, которая и привела к трагедии.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "На почве личных взаимоотношений возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные удары сначала руками, а затем задушил ее".
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