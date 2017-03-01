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← Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

Пермяки показали в столице «Догвилль»

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Догвилль

Фестиваль Российской национальной премии "Золотая Макса открыл в Москве внеконкурсную программу "Маска плюс."  В этом проекте представлены спектакли, не включённые в основной конкурс, но дошедшие до финала. Вниманию профессионалов и зрителей предлагаются наиболее яркие неординарные спектакли из городов России.

Открылась программа спектаклем "Догвилль" "Театра-Театра". Режиссёр   Андреас Мерц-Райков.  В сценарии жители  маленького городка приютили беглянку Грейс, но медленно они преобразуют  своё покровительство в эксплуатацию. Чувство ожидаемой благодарности заставляет людей считать Грейс прирученной собственностью.

В Москве "Догвилль" показали два раза, при полных аншлагах.  Постановка  не оставила равнодушным никого из присутствующих. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 01.03.2017 в 18:06 в рубрике - Новости телеканалов

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