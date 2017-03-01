Пермяки показали в столице «Догвилль»
Фестиваль Российской национальной премии "Золотая Макса открыл в Москве внеконкурсную программу "Маска плюс." В этом проекте представлены спектакли, не включённые в основной конкурс, но дошедшие до финала. Вниманию профессионалов и зрителей предлагаются наиболее яркие неординарные спектакли из городов России.
Открылась программа спектаклем "Догвилль" "Театра-Театра". Режиссёр Андреас Мерц-Райков. В сценарии жители маленького городка приютили беглянку Грейс, но медленно они преобразуют своё покровительство в эксплуатацию. Чувство ожидаемой благодарности заставляет людей считать Грейс прирученной собственностью.
В Москве "Догвилль" показали два раза, при полных аншлагах. Постановка не оставила равнодушным никого из присутствующих.
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