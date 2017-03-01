Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты

В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии прошел заключительный концерт абонемента №11 "К 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича".

Художник универсального дарования, классик музыки 20 века, великий мастер - и все это Дмитрий Шостакович. Единственный композитор, который был так тесно связан с трудными судьбами своей родной страны, с огромной силой и страстью выражал кричащие противоречия своего времени.

Алексей Гориболь, заслуженный артист РФ, пианист: "Весь мир притягивает музыка Шостаковича. Это человек, который рассказал о мире, о конфликтах мира так ясно и так сильно, мощно. Язык Шостаковича поначалу кажется сложным, но он давно уже этим языком рассказал о всех его конфликтах и драмах, человечество привыкло к его языку, оно любит эту музыку".

Музыку Шостаковича любят и в Перми. Это еще раз подтвердил концерт в краевой филармонии. На заключительном концерте абонемента "К 110-летию Шостаковича" прозвучали фортепианные, камерно-инструментальные и вокальные сочинения великого композитора в исполнении музыкантов мирового уровня.

От юношеской Первой симфонии до альтовой сонаты - каждое творение Шостаковича поражает величием мысли, непосредственностью эмоций и яркостью образов. При этом для многих даже самых титулованных музыкантов исполнение его произведений - вещь непростая.



Татьяна Куинджи, сопрано (Москва): "Он писал для определенного типа голоса, достаточного крепкого сильного. А я вообще-то всю жизнь лирико-колоратурное сопрано, девушка такая очень нежная на сцене, и для меня это сильный вызов музыка. Мне пришлось себя под это подгонять, чуть- чуть делать более жесткой, сам Шостакович трагическая фигура крупного масштаба, приходится тянуться к нему".

Концерт камерной музыки приоткрыл слушателям многообразие внутреннего мира Шостаковича со всеми его сложностями и противоречиями.

Программа концерта построена на контрасте и представляет абсолютно разную музыку Шостаковича, в ней сочетаются и проникновенная лирика, и трагедийность, и яркий юмор.

Романс из музыки к кинофильму "Овод", "Адажио" из балета "Светлый ручей" , песни Дунаевского в переложении Шостаковича для струнных из сборника "Музыка фронтовых бригад", фортепианное трио номер два, цикл романсов "Семь стихотворений Блока" и сатиры на слова Саши Черного - все это пермяки услышали на концерте "Шостакович- гала".