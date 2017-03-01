Мир Шостаковича: От Первой симфонии до Альтовой сонаты
В Органном концертном зале Пермской краевой филармонии прошел заключительный концерт абонемента №11 "К 110-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича".
Художник универсального дарования, классик музыки 20 века, великий мастер - и все это Дмитрий Шостакович. Единственный композитор, который был так тесно связан с трудными судьбами своей родной страны, с огромной силой и страстью выражал кричащие противоречия своего времени.
Алексей Гориболь, заслуженный артист РФ, пианист: "Весь мир притягивает музыка Шостаковича. Это человек, который рассказал о мире, о конфликтах мира так ясно и так сильно, мощно. Язык Шостаковича поначалу кажется сложным, но он давно уже этим языком рассказал о всех его конфликтах и драмах, человечество привыкло к его языку, оно любит эту музыку".
Музыку Шостаковича любят и в Перми. Это еще раз подтвердил концерт в краевой филармонии. На заключительном концерте абонемента "К 110-летию Шостаковича" прозвучали фортепианные, камерно-инструментальные и вокальные сочинения великого композитора в исполнении музыкантов мирового уровня.
От юношеской Первой симфонии до альтовой сонаты - каждое творение Шостаковича поражает величием мысли, непосредственностью эмоций и яркостью образов. При этом для многих даже самых титулованных музыкантов исполнение его произведений - вещь непростая.
Татьяна Куинджи, сопрано (Москва): "Он писал для определенного типа голоса, достаточного крепкого сильного. А я вообще-то всю жизнь лирико-колоратурное сопрано, девушка такая очень нежная на сцене, и для меня это сильный вызов музыка. Мне пришлось себя под это подгонять, чуть- чуть делать более жесткой, сам Шостакович трагическая фигура крупного масштаба, приходится тянуться к нему".
Концерт камерной музыки приоткрыл слушателям многообразие внутреннего мира Шостаковича со всеми его сложностями и противоречиями.
Программа концерта построена на контрасте и представляет абсолютно разную музыку Шостаковича, в ней сочетаются и проникновенная лирика, и трагедийность, и яркий юмор.
Романс из музыки к кинофильму "Овод", "Адажио" из балета "Светлый ручей" , песни Дунаевского в переложении Шостаковича для струнных из сборника "Музыка фронтовых бригад", фортепианное трио номер два, цикл романсов "Семь стихотворений Блока" и сатиры на слова Саши Черного - все это пермяки услышали на концерте "Шостакович- гала".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки
На низком старте Деды Морозы и Снегурочки
Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем
Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону
На улицах Перми ограничат движение
Как защитить малый бизнес
Пост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр Козюков
Грипп отступает, но не сдаётся
В Перми столкнулись сразу четыре автомобиля
Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды
Добавить комментарий: