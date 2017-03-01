Зима комом: УК и ТСЖ штрафуют за снег и сосульки
За плохую уборку крыш и дворов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми оштрафовали УК и ТСЖ. В Мотовилихинском районе наибольшее число нарушений правил благоустройства выявлено на территориях УК "Домком", УК "Техкомфорт", УК "Мастер Комфорта", УК "КОД", УК "Лидер". Всего УК и ТСЖ района с начала года получили 1,6 млн. штрафов. В Свердловском районе лидерами по нарушениям стали УК "Моторостроитель" и ООО "УРАЛМОНТАЖСТРОЙ". Основные нарушения - снег и наледь на крышах, складирование снега во дворах.
В Индустриальном районе за некачественную уборку дорог и тротуаров на 400 тысяч рублей оштрафованы подрядчики, отвечающие за вывоз снега. Специалисты районной администрации зафиксировали несколько нарушений. Так, компания "Большой Урал" допустила образование наледи и колеи на проезжей части улиц Модельной, Карпинского, Чердынской, гололед на тротуарах по улице Советской Армии, снежных валов на газонах вдоль тротуаров улиц Карпинского и Милиционера Власова, плохое содержание внутриквартального проезда по улице Молодежной. А подрядная организация "ДСТ-Пермь" во время уборки снега на шоссе Космонавтов перебрасывала грязный снег на обочины и газоны.
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