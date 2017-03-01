На низком старте Деды Морозы и Снегурочки
Здравствуй, весна! До свидания, морозы! В пермском парке Балатово прошёл благотворительный забег с участием фольклорных персонажей. На старт вышли порядка 40 Дедов Морозов и Снегурочек самого разного возраста. Самые младшие- трехлетки - весело пробежали стометровку. Старшие преодолевали дистанцию в паре со Снегурочками. Главное условие - не потерять реквизит и дойти до финиша. Каждый участник получил медаль "Самый лучший Дед Мороз".
Владислав Морозов, пермский Дед Мороз: "Мы собрались для того, чтобы собрать некоторую сумму для благотворительного фонда "Берегиня" в помощь детям больным раком. Все кто пробежали сделали взнос, эти денежки будут переведены на этот благотворительный фонд"
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