Горнолыжный центр Жебреи: снега хватит всем
Готов к приёму гостей, не ставящих во главу награды высшего достоинства, горнолыжный центр Жебреи, который в этом году отметил свое 10-летие. Жебреи - это десятки новых маршрутов, подготовленные инструкторы на склонах и даже живая музыка на финише. Большая часть трасс работает и освещена до позднего вечера. До и после закрытия трасс спецтехника убирает верхнюю ледяную корку, оставляя только мягкий снег.
Павел Погодин, администратор горнолыжного комплекса: "В Жебреях полно снега, снег у нас не тает".
Для юных спортсменов, недавно освоивших прямохождение, прямо на склоне работает горнолыжный детский сад. Принимают всех желающих. Инструкторы начинают с самого простого - поворотов и торможения. Сюда приходят дети от трех с половиной лет.
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