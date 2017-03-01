Спортсменка из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону
Валерия Васнецова из Чайковского завоевала золотую медаль по биатлону среди юниоров и юношей. В словацком Осрбли, россиянка победила в пасьюте на 10 км, сумев по ходу гонки за счёт точной стрельбы подняться с 24-й позиции на первую. Серебро - у итальянки Микелы Каррара, уступившей Васнецовой 10 секунд при трёх промахах. Третье место заняла норвежка Ингрил Тандревольд.
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