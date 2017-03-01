На улицах Перми ограничат движение
Пермские улицы Седова, Пионерскую и Глеба Успенского закроют для работ на водопроводе. Ограничение на движение по улицам будут вводить постепенно, начиная с марта. По улице Седова ограничение будет введено с 8:00 4 марта до 10 апреля, автомобили смогут ездить по одной полосе. С 3 апреля до 00:00 31 мая ограничат движение по Пионерской от улицы Седова до Глеба Успенского. А 17 апреля до 31 мая ограничение будет введено на улице Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской. Движение транспорта ограничат одной полосой. На местах ограничения подрядчик должен будет установить знаки ограничений и информационные таблички.
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