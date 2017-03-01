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Как защитить малый бизнес
В городском колл-центре прошла прямая телефонная линия с участием помощника прокурора Перми Эльвиры Салахиевой и представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Поступило 6 звонков, в основном от представителей малого бизнеса по проблемам участия в закупках.
По информации уполномоченного, предприниматели стали более активными, чаще обращаются за консультациями. Из нововведений - работа по защите интеллектуальной собственности.
Ольга Камина, начальник отдела правового обеспечения и рассмотрения обращений предпринимателей аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае: "В нашей практике есть обращения предпринимателей о правомерности использования тех или иных товарных знаков, обращения предпринимателей по воспроизведению музыкальных композиций в кафе и ресторанах"
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