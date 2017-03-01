Пост министра сельского хозяйства Прикамья займет Александр Козюков
Министром сельского хозяйства Пермского края назначен Александр Козюков. Как сообщает “Ъ”, решение о назначении министра принял врио губернатора Прикамья Максим Решетников. До назначения региональным министром Александр Козюков занимал пост главы Уинского района. Сам Александр Козюков от комментариев по поводу назначения пока отказывается. Источники в администрации Уинского района сообщили "Ъ", что глава муниципалитета ждет официального распоряжения о своем назначении, но уже известил своих подчиненных о смене работы.
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