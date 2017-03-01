Грипп отступает, но не сдаётся

В Прикамье резко снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, предыдущая неделя показала спад заболеваемости, количество новых заболевших низилось на 30%. Сейчас в Перми болеют 85 человек из каждых десяти тысяч населения, а эпидемический порог превышен на 15%. В крае ситуация чуть хуже: отмечается, что заболевших на 19% больше нормы. Кроме негриппозных вирусов среди заболевших отмечают вирусы гриппа типа АH3N2 и типа B.