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В Перми столкнулись сразу четыре автомобиля
ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на перекрестке улиц Шоссе Космонавтов и Плеханова. По предварительной информации никто из водителей легковушек не пострадал, но разные повреждения получили автомобили. Кто стал виновником аварии, сейчас выясняют в ГИБДД. По всей видимости, это водитель легкового автомобиля, который двигался со стороны Шоссе Космонавтов, поворачивая на Плеханова. Не исключено, что водителя легковушки мог кто-то спровоцировать на неадекватные действия.
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