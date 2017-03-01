В Перми столкнулись сразу четыре автомобиля

ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на перекрестке улиц Шоссе Космонавтов и Плеханова. По предварительной информации никто из водителей легковушек не пострадал, но разные повреждения получили автомобили. Кто стал виновником аварии, сейчас выясняют в ГИБДД. По всей видимости, это водитель легкового автомобиля, который двигался со стороны Шоссе Космонавтов, поворачивая на Плеханова. Не исключено, что водителя легковушки мог кто-то спровоцировать на неадекватные действия.