Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды
Большинство заводов по производству асфальта в Перми заработают уже к концу этой недели. Такое указание дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Как заявлено, задача – провести профилактику и экспресс-ремонт всех дорог, чтобы продлить срок их службы.
С наступлением благоприятной погоды начнется и масштабный дорожный ремонт. Конкурсы для подрядчиков уже объявлены. Самым масштабным объектом этого года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Здесь планируется строительство путепровода и расширение проезжей части до 20 метров. На Северной дамбе обновят трамвайные пути, разворотные кольца появятся в Левшино, Ераничах и Заостровке.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Хочу подчеркнуть, что те участки улично-дорожной сети, на которых был выполнен текущий ремонт в прошлом году, а это более 1 миллиона квадратных метров, они успешно пережили эту зиму. И есть гарантийные обязательства, в том случае если появляются недостатки, они будут в плановом режиме устраняться".
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