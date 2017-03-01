Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Большинство заводов по производству асфальта в Перми заработают уже к концу этой недели. Такое указание дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Как заявлено, задача – провести профилактику и экспресс-ремонт всех дорог, чтобы продлить срок их службы.

С наступлением благоприятной погоды начнется и масштабный дорожный ремонт. Конкурсы для подрядчиков уже объявлены. Самым масштабным объектом этого года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Здесь планируется строительство путепровода и расширение проезжей части до 20 метров. На Северной дамбе обновят трамвайные пути, разворотные кольца появятся в Левшино, Ераничах и Заостровке.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Хочу подчеркнуть, что те участки улично-дорожной сети, на которых был выполнен текущий ремонт в прошлом году, а это более 1 миллиона квадратных метров, они успешно пережили эту зиму. И есть гарантийные обязательства, в том случае если появляются недостатки, они будут в плановом режиме устраняться".