Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Смотреть

ремонт дорог

Большинство заводов по производству асфальта в Перми заработают уже к концу этой недели. Такое указание дал глава Перми Дмитрий Самойлов. Как заявлено, задача – провести профилактику и экспресс-ремонт всех дорог, чтобы продлить срок их службы.

С наступлением благоприятной погоды начнется и масштабный дорожный ремонт. Конкурсы для подрядчиков уже объявлены. Самым масштабным объектом этого года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Здесь планируется строительство путепровода и расширение проезжей части до 20 метров. На Северной дамбе обновят трамвайные пути, разворотные кольца появятся в Левшино, Ераничах и Заостровке.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Хочу подчеркнуть, что те участки улично-дорожной сети, на которых был выполнен текущий ремонт в прошлом году, а это более 1 миллиона квадратных метров, они успешно пережили эту зиму. И есть гарантийные обязательства, в том случае если появляются недостатки, они будут в плановом режиме устраняться".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.03.2017 в 11:04 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Краевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

ТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времени

Заливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонт

Детский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов России

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Красота под снос: В Перми демонтируют ледовый городок

Мировая премьера в Перми

Внимание: сужение проезжей части

Пермские ЗОЖевцы вышли на «Здоровую пробежку»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Обратите внимание

в Перми

Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Самым масштабным объектом 2017 года станет пересечение улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали.
смотреть читать01.03.2017 в 11:04
Метки: в Перми, Общество

Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Экипажи работают во всех районах города.
смотреть читать01.03.2017 в 10:37
Метки: в Перми, Общество

Краевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

Пленарное заседание пермской городской думы впервые посетило новое руководство администрации губернатора.
смотреть читать01.03.2017 в 10:12
Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

ТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времени

В Пермском Театре юного зрителя прошла генеральная репетиция нового спектакля «Преступление и наказание».
смотреть читать01.03.2017 в 09:47
Метки: в Перми, Культура, Общество

Заливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонт

Многочисленные ямы и трещины пока заливают временно, потом, как позволит погода, обещают починить более основательно.
смотреть читать01.03.2017 в 09:28
Метки: в Перми, Общество

в России

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил стенд Пермского края на площадке Российского инвестиционного форума.
читать28.02.2017 в 18:42
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика

Когда появились первые политтехнологи?

Как вы водку назовете, так она и развезет. Первые политтехнологи появились после явления Библии - уверен гость Радио России Алексей Куртов.
смотреть читать28.02.2017 в 18:20
Метки: в России, в Перми, Власть

Итоги инвестиционного форума в Сочи

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты.
смотреть читать28.02.2017 в 17:52
Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях Защитники.
смотреть читать28.02.2017 в 15:15
Метки: в Перми, Кино, в России, Общество

Великий пост готовы соблюдать только 2% россиян

У православных верующих начался Великий пост, который продлится семь недель. Как правильно поститься?
смотреть читать28.02.2017 в 10:46
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Масштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погодыМасштабный дорожный ремонт начнется с установлением благоприятной погоды

Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в ПермиПропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Краевые власти готовы к взаимодействию с ГордумойКраевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

ТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времениТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времени

Заливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонтЗаливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонт

Дмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроектыДмитрий Медведев высоко оценил реализуемые в Прикамье инвестпроекты

Яйцо не простое, а без документовЯйцо не простое, а без документов

Когда появились первые политтехнологи?Когда появились первые политтехнологи?

Детский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов РоссииДетский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов России

Итоги инвестиционного форума в СочиИтоги инвестиционного форума в Сочи

Красота под снос: В Перми демонтируют ледовый городокКрасота под снос: В Перми демонтируют ледовый городок

Мировая премьера в ПермиМировая премьера в Перми

Внимание: сужение проезжей частиВнимание: сужение проезжей части

Пермские ЗОЖевцы вышли на «Здоровую пробежку»Пермские ЗОЖевцы вышли на «Здоровую пробежку»

«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

Кубок остался в ПермиКубок остался в Перми

Напавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмыНапавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмы

В Губахе прошли гонки на лопатахВ Губахе прошли гонки на лопатах

У «Амкара» новый нападающийУ «Амкара» новый нападающий

В ангаре автосалона обрушилась кровляВ ангаре автосалона обрушилась кровля

Губернаторскую стипендию получат 45 спортсменов ПрикамьяГубернаторскую стипендию получат 45 спортсменов Прикамья

Расселение трущоб: дальше-больше!Расселение трущоб: дальше-больше!

«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков«Ростелеком» не включили в реестр недобросовестных поставщиков

Опечатка не повлияла на ход закупкиОпечатка не повлияла на ход закупки

Великий пост готовы соблюдать только 2% россиянВеликий пост готовы соблюдать только 2% россиян

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru