Пропустите пешеходов: Масштабная проверка ГИБДД в Перми

Масштабную проверку на дорогах накануне вечером провели сотрудники ГИБДД. Количество экипажей ДПС в Перми увеличено. Штрафуют в основном за то, что водители не пропускают пешеходов и не возят детей в специальных креслах.

Когда грязный снег сливается с проезжей частью, в сумерках становится все сложнее разглядеть человека на дороге. Именно поэтому сотрудники ГИБДД обращают внимание не только на водителей, но и на пешеходов. Водителю, не уступившему дорогу пешеходам, грозит штраф - полторы тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД происходящее рейдом не называют, говорят - ежедневная работа. Впрочем, места такого дежурства выбраны неслучайно.

Фаиль Кучукбаев, командир роты полка ДПС управления МВД России по г.Перми: "При выставлении нарядов в городе Перми мы учитываем время суток, день недели. Основные улицы остаются: Комсомольский проспект, Куйбышева, Героев Хасана, Ленина".

На этих улицах в будни нередко случаются столкновения и аварии с участием пешеходов. Правда, нынче удалось добиться снижения их количества: если за 2 месяца года прошлого в Свердловском районе произошло 49 ДТП с пострадавшими, то в 2017 - 38.

Главное, на что обращают внимание сотрудники ГИБДД в такую переменчивую погоду с перепадами температуры - водителям нужно выбирать безопасную скорость движения.

Экипажи работают во всех районах города. Если обычно внимание обращают на то или иное конкретное потенциальное нарушение, сегодня практически на все – будь то непристегнутый водитель, ребенок без детского кресла или неадекватное поведение на дороге.