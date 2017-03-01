Краевые власти готовы к взаимодействию с Гордумой

Очередное заседание Пермской городской думы началось с доклада главы администрации губернатора Рустема Юсупова. Как заявлено, региональные власти готовы содействовать решению задачи по выводу Перми на лидирующие позиции, помочь в реализации концепции празднования 300-летия столицы Прикамья, в том числе по приведению в порядок конкретных объектов. Таких, как набережная Камы и вокзал Пермь–II.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Выстраивая взаимоотношения с главным гарантом на территории Пермского края - губернатором Пермского края и представительным органом, это еще и стабилизирует политическую ситуацию, не только в Пермском крае, но и в городе Перми. Напомню вам, что представительный орган всегда опирался на население, на жителей города Перми. Мы все выбраны населением города Перми и являемся не только представительным, но и главным политическим органом города Перми".