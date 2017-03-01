ТЮЗ покажет «Преступление и наказание» вне времени

В Пермском Театре юного зрителя прошла генеральная репетиция нового спектакля «Преступление и наказание». Классический сюжет Достоевского на этот раз представлен на сцене практически без декораций, актеры играют в повседневной современной одежде. Атмосферу создает свет и большой экран на заднем фоне, куда проецируются виды Санкт-Петербурга 19 века. По задумке, все известное действие с убийством старухи-процентщицы, рассуждениями на тему «тварь я дрожащая или право имею» происходят в неком условном пространстве, вне времени. Премьера состоится 2 марта.

Артем Терехин, режиссер: "Кто будет приходить на этот спектакль просто для того, чтобы получить какое-то удовольствие, не подключая эмоции и мозга, думаю, что уйдут не очень довольные. А те, кто будут готовы прийти и провести хотя бы небольшую интеллектуальную работу, очень хочется верить, что они для себя что-то новое вынесут".