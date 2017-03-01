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Заливное для ям: В Перми стартовал дорожный ремонт

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яма

В Перми на улице Спешилова начался первый в этом году дорожный ремонт. Запущен асфальтовый завод на Промышленной. Многочисленные ямы и трещины пока заливают временно, потом, как позволит погода, обещают починить более основательно. 

Улица Спешилова – одна из центральных в городе Перми. За сутки здесь проходит до двух тысяч автомобилей. Из-за интенсивности движения и плотности потока ее и выбрали первой для дорожного ремонта в этом году в Перми.

Литой асфальтобетон довольно горячий, его температура почти 200 градусов. Поэтому в максимально короткий срок его надо распределить по дорожной поверхности, делать эту процедуру можно при температуре до минус пяти градусов – это позволяет технология.

стендап

Дальше по технологии литой асфальтобетон засыпают песком, чтобы он быстрее застыл. Из-за плотности движения  на улице Спешилова уже через несколько минут, после того как дорожная техника уйдет, появится транспорт -  даже несмотря на запрещающие знаки.

Сразу после того как прошла большая техника с литым асфальтобетоном, на месте нужно установить заграждение из дерева. Это делается специально для того, чтобы в случае если все-таки машина попадет сюда, она получила минимальные повреждения.

Дорожные службы планируют закончить этот мостовой переход на улице Спешилова и переместиться в сторону разворотного кольца у Соснового бора. А уже на следующий день их можно увидеть на улицах города Перми.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.03.2017 в 09:28 в рубрике - Новости телеканалов

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