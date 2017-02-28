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Детский балет «Снежная королева» попал в Книгу рекордов России

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Снежная королева

Самый массовый детский балет в России. Теперь это уже официально. Пермский балет "Снежная королева", в котором участвует 290 человек, специальная комиссия занесла в книгу рекордов России. Как педагогам-репетиторам удалось организовать и научить танцевать такое количество детей?

В свои 10 Арина Сташкова - исполнительница главной роли - уже поняла, что балет - это вид искусства красивый, но очень тяжёлый. Выучить партию Герды ей было не сложно, но для того чтобы затанцевать её так, как надо, потребовалось полтора года. Особенно не давались ей арабески.

дети

 

Балет "Снежная королева" самый массовый в нашей стране. Это подтвердила и специальная комиссия, которая уже занесла эту постановку в книгу рекордов России. В одной из самых красивых сцен танцуют стразу 100 детей, причём самому младшему здесь 4 года, а старшему - 16.

Задумались о такой массовой постановке пермские хореографы в студии "Фуэте" уже давно. Ждали только того, чтобы дети подросли.

педагог
Елена Левина, педагог-репетитор балета "Снежная королева": "Когда мы начали ставить полтора года назад нам казалось, что совершенно не тянут, было очень сложно, постановка сложная, хореография сложная, и мы думали, что придётся что-то упрощать, хотя постановщикам этого и не хотелось".

Но как это часто бывает в балете, упорные репетиции, желание детей и постановщиков Дмитрия Четина и Александры Кокшаровой всё-таки сделали своё дело.

Снежная королева

Александра Кокшарова, постановщик балета "Снежная Королева": "Они молодцы, они в плане лексически они стараются, всё делают, а вот драматургически им ещё тяжело всё это пережить, они всё-таки дети".

Серьёзные драматические эмоции, может, пока детям ещё и тяжеловато показать на сцене, но свою историю каждый из них показывает как может.

дети
Несмотря на то что в России балет "Снежная королева" - один из самых популярных, пермский всё - таки уникален - во-первых, музыка Александра Глазунова, ее специально подбирали и составляли из отдельных его произведений и симфоний, во-вторых, массовость, и в-третьих, она полностью сделана в Перми. Все костюмы ручной работы, а декорации изготавливались умельцами нашего города.

балет

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.02.2017 в 18:05 в рубрике - Новости телеканалов

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