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Итоги инвестиционного форума в Сочи

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ФОРУМ

Популярные магазины "METRO" и "Лента" могут появиться в Березниках и Чайковском. Там же построят новый завод. А в Архангельскую область к Белому морю из Перми, возможно, протянут железную дорогу. Все это итоги Российского инвестиционного форума. Сегодня он завершился в Сочи. С какими результатами уехала оттуда делегация Пермского края?

подписание

Второй день сочинского инвестиционного форума. Уже нет такой суеты, а количество участников осталось неизменным – все те же 4 тысячи человек. Основная работа сейчас переместилась на конкретные площадки, региональные стенды. Вот и Максим Решетников с самого утра на стенде Пермского края встретился с представителями сразу нескольких торговых сетей "Лента" и "METRO Cash and Carry". И здесь временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края при дальнейшем расширении торговых сетей предложил особое внимание уделить не Перми, а северу и югу Пермского края. В первую очередь это Березники, Соликамск и Чайковский.

ФОРУМ

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Будем работать со всеми крупными российскими сетями, для того чтобы у пермяков, у всех жителей края были максимально широкие возможности по доступу к услугам сетей".

Если с некоторыми инвесторами переговорный процесс только начинается, для трех компаний он подошел уже к своей завершающей стадии. В Сочи Пермский край подписал специнвестконтракт с компанией "Новые фитинговые технологии" и еще два меморандума о новых СПИКах с "Комос-Групп" и "Реновой". Это при том, что у региона уже большой опыт в этом направлении, что успели оценить на федеральном уровне.

Мантуров

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: "Я считаю, это хороший формат государственно-частного партнерства, когда инвестор мотивирован идти в регион".

В Сочи можно говорить и о развитии межрегиональных связей. Так, было подписано соглашение между Пермским краем и Архангельской областью. Документ предполагает сотрудничество не только в экономике, но и науке, образовании и транспортной сфере. Здесь же вспомнился проект "Белкомур".

Орлов

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: "Мы завершаем в рамках кампании "Белкомур" отработку финансовой модели всех решений, связанных с экспертной оценкой проекта".

переговоры

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты. Это и новые специнвестконтракты, и появление новых производств. Но еще большее значение для региона имеют переговоры с другими потенциальными инвесторами, которые только присматриваются к Пермскому краю.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, в России, Экономика, Власть

Опубликовано: 28.02.2017 в 17:52 в рубрике - Новости телеканалов

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