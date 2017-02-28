Итоги инвестиционного форума в Сочи

Популярные магазины "METRO" и "Лента" могут появиться в Березниках и Чайковском. Там же построят новый завод. А в Архангельскую область к Белому морю из Перми, возможно, протянут железную дорогу. Все это итоги Российского инвестиционного форума. Сегодня он завершился в Сочи. С какими результатами уехала оттуда делегация Пермского края?

Второй день сочинского инвестиционного форума. Уже нет такой суеты, а количество участников осталось неизменным – все те же 4 тысячи человек. Основная работа сейчас переместилась на конкретные площадки, региональные стенды. Вот и Максим Решетников с самого утра на стенде Пермского края встретился с представителями сразу нескольких торговых сетей "Лента" и "METRO Cash and Carry". И здесь временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края при дальнейшем расширении торговых сетей предложил особое внимание уделить не Перми, а северу и югу Пермского края. В первую очередь это Березники, Соликамск и Чайковский.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Будем работать со всеми крупными российскими сетями, для того чтобы у пермяков, у всех жителей края были максимально широкие возможности по доступу к услугам сетей".

Если с некоторыми инвесторами переговорный процесс только начинается, для трех компаний он подошел уже к своей завершающей стадии. В Сочи Пермский край подписал специнвестконтракт с компанией "Новые фитинговые технологии" и еще два меморандума о новых СПИКах с "Комос-Групп" и "Реновой". Это при том, что у региона уже большой опыт в этом направлении, что успели оценить на федеральном уровне.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: "Я считаю, это хороший формат государственно-частного партнерства, когда инвестор мотивирован идти в регион".

В Сочи можно говорить и о развитии межрегиональных связей. Так, было подписано соглашение между Пермским краем и Архангельской областью. Документ предполагает сотрудничество не только в экономике, но и науке, образовании и транспортной сфере. Здесь же вспомнился проект "Белкомур".

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области: "Мы завершаем в рамках кампании "Белкомур" отработку финансовой модели всех решений, связанных с экспертной оценкой проекта".

Сочинский инвестиционный форум принес для Пермского края совершенно конкретные результаты. Это и новые специнвестконтракты, и появление новых производств. Но еще большее значение для региона имеют переговоры с другими потенциальными инвесторами, которые только присматриваются к Пермскому краю.