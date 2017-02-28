Красота под снос: В Перми демонтируют ледовый городок

Главный ледовый городок в Перми официально закрыли на демонтаж. Эко-Сад стал не только самым большим ледовым городком в России, но и проработал долго.

Демонтаж главного ледового городка Пермского края будет длиться примерно три недели. Процесс этот сложный и трудоемкий, пройдет в несколько этапов. Рабочим предстоит уничтожить более сорока объектов. Сейчас они занимаются демонтажем ледовых фигур. Главная красавица - 35-метровая елка - также будет подвержена демонтажу. На это потребуется целая неделя. Елка подвержена влаге, поэтому сначала ее отправят на восстановительные работы, и только потом на склад, где она будет храниться до следующего Нового года.

С момента открытия ледовый городок "Эко-сад" посетили более 410 тысяч человек. В январе комплекс превратился в мастерскую под открытым небом - здесь творили сорок лучших скульпторов со всего мира. Из кубов снега и льда за несколько дней они создали настоящие шедевры на тему Космоса. Теперь всю эту красоту монтажники с небольшой грустью в глазах разрушают.

Более 2100 кубометров - именно такой объем льда был использован для строительства зимнего комплекса в центре Перми. Также в этом году на эспланаде работал сноупарк и горка для сноутюбинга, их работа завершится 5 марта.

Екатерина Аскарова, генеральный директор агентства социокультурных проектов г.Перми: "После таяния полного снежного покрова идет еще и восстановление газона, поэтому полное восстановление площадки, приведение в нормативное состояние произойдет к концу марта".

В целях безопасности вход в Эко-Сад горожанам и гостям города строго запрещен.