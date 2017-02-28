Мировая премьера в Перми

В Пермской краевой филармонии представят мировую премьеру - Уральский камерный хор исполнит "Литургию Святого Иоанна Златоуста" современного композитора Антона Вискова. Антон Висков - выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, композитор, музыкальный оформитель Международного Фонда Единства православных народов. Этот фонд создан по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и к его дню ангела хор исполнит литургию. Над этим произведением Антон Висков работал несколько лет , а для исполнения из всех хоров России он выбрал наш Уральский камерный хор под управлением Владислава Новика.



Послушать премьеру можно 28 февраля в органном концертном зале в 7 часов вечера.