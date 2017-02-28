Внимание: сужение проезжей части

В Перми ограничат движение по шоссе Космонавтов на участке от улицы милиционера Власова до улицы Свиязева. Проезжая часть будет сужена до двух полос. по одной в каждом направлении. На дороге появились бетонные блоки и знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/час. Это связано с устройством ливневого коллектора для дальнейшей реконструкции улицы Ш. Космонавтов. Работы будут вестись два месяца, автомобилисты пока отнеслись с пониманием. Возможно, сыграло роль праздничное настроение и отсутствие пробок в выходные дни.