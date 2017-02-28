В выходные пермские ЗОЖевцы вышли на "Здоровую пробежку". Атлеты и любители - порядка ста человек совершили марш-бросок по Компроссу до Соборной Площади.

Уже не поколение NEXT, а те, кто сегодня активно живут, учатся, работают и разбираются в соблазнах большой взрослой жизни, призывают пермяков отказаться от добровольного самоотравления. И вместо застолья пробежать небольшое расстояние. Стартуют от ДК Солдатова, и завершат свою пробежку у Соборной площади.

Екатерина Садарова, представитель реабилитационного центра "Берег Надежды": "Мы пришли на мероприятие, чтобы пропагандировать ЗОЖ, поддержать молодых, и чтобы все увидели, что этот день можно отметить не в состоянии похмелья, потому что выходной, а в здоровом духе".

Погода бросила дополнительный вызов нашим ЗОЖевцам. Свой марш- бросок они совершают под снежный аккомпанемент. Без преодоления и цель не была бы такой значимой.



