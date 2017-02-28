Кубок остался в Перми
В Перми состоялся Кубок Федерации конного спорта Пермского края. Победить в этих соревнованиях - дело чести для прикамцев. Кубок Федерации конного спорта Пермского края проводится уже пять лет, и только один раз победа была на стороне спортсменов из Удмуртии. В остальные разы победа оставалась за Пермским краем. В этот раз за почётный Кубок также спорили лучшие всадники соседних регионов. В конкуре - преодоление препятствий на лошади - победителем стала Ирина Ичетовкина на лошади Кассандра, второе место - Александр Бессонов из Свердловской области, а третье - пермячка Екатерина Гумерова на лошади Кайен.
Оксана Лопатина, исполнительный директор федерации конного спорта Пермского края: "В минувшие выходные состоялся Кубок Федерации конного спорта Пермского края. Более 100 спортивных пар приняли участие. Из Удмуртии, из Свердловской облоасти, Пермского края. Главнй кубок Кубок Федерации конного спорта Пермского края остался дома в Перми".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Напавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмы
В Губахе прошли гонки на лопатах
У «Амкара» новый нападающий
В ангаре автосалона обрушилась кровля
Великий пост готовы соблюдать только 2% россиян
Кратковременное потепление обернулось коммунальным хаосом
Интернет-спасатели реагируют быстро и грамотно
Пожар в Перми: люди выпрыгивали из окон
На инвестфоруме в Сочи подписаны первые соглашения
Шихан Исобэ передал опыт пермякам
Добавить комментарий: