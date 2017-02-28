Кубок остался в Перми

В Перми состоялся Кубок Федерации конного спорта Пермского края. Победить в этих соревнованиях - дело чести для прикамцев. Кубок Федерации конного спорта Пермского края проводится уже пять лет, и только один раз победа была на стороне спортсменов из Удмуртии. В остальные разы победа оставалась за Пермским краем. В этот раз за почётный Кубок также спорили лучшие всадники соседних регионов. В конкуре - преодоление препятствий на лошади - победителем стала Ирина Ичетовкина на лошади Кассандра, второе место - Александр Бессонов из Свердловской области, а третье - пермячка Екатерина Гумерова на лошади Кайен.

Оксана Лопатина, исполнительный директор федерации конного спорта Пермского края: "В минувшие выходные состоялся Кубок Федерации конного спорта Пермского края. Более 100 спортивных пар приняли участие. Из Удмуртии, из Свердловской облоасти, Пермского края. Главнй кубок Кубок Федерации конного спорта Пермского края остался дома в Перми".