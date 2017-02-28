Напавшему на врачей скорой грозит 2 года тюрьмы

Мужчине, избившему двоих фельдшеров скорой помощи, грозит уголовный срок. История произошла еще январе этого года в Верещагинском районе. Скорая помощь приехала на вызов к мужчине, у которого были проблемы с давлением. После того, как сотрудники больницы, зашли в квартиру, мужчина, вызвавший врачей, начал избивать 59-летнюю женщину - врача, а затем и ее коллегу. На следующий день он заявил, что ничего не произошло. Долгое время проверкой инцидента занимался Следственный комитет, после чего дело было отдано в полицию, затем было возбуждено дело по статье "Побои". Если мужчину признают виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы либо обязательные работы на срок до 360 часов.