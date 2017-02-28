«Защитники» - наш ответ супергероям Голливуда

Долгожданная премьера. В кинотеатрах Перми состоялся первый показ отечественного блокбастера о советских супергероях "Защитники". Критики по-разному оценивают успех фильма. Одни говорят, что прокат побьет все рекорды. Другие сомневаются в удачном выборе авторов такого рода жанра. Кого противопоставили в российском кино известному всему миру Человеку-пауку, Бэтмену и Супермену?

23 февраля Медведь с пулеметом в кино уже не просто сказка, а часть патриотического воспитания. День защитника отечества многие решили начать с почти одноименной премьеры. Даже на первом утреннем сеансе свободных мест почти нет.

Фильм с ограничением по возрасту 6+ открывает дополнительные возможности для семейных просмотров. Никакой глубокой философии, все предельно просто - есть только две стороны, и добро побеждает зло.

Патриотический, суперегеройский - и все это в одном "флаконе". Четверкой главных героев здесь уже никого не удивишь, и сверхспособности вроде бы похожи. Только в российской версии - своя специфика. Человек-медведь - богатырь из Сибири, быстрый Хан - мастер восточных единоборств, человек-гора - типичный представитель народов Кавказа. Все вместе борются с одним общим врагом.

Дмитрий Харкин, директор сети кинотеатров: "В принципе мы должны быть патриотами своей родины - это видно из Америки, которые снимают фильмы. К сожалению, у нас был провал в хорошем кино, и сейчас необходимо и пытаются снимать очень хорошее и качественное кино, надеюсь, что оно такое и будет".

Анастасия Радченко давно в деталях изучила все вселенные DС и MARVEL, считает, что у российских супергероев должен быть свой особый путь, не похожий на Бэтмэна или Человека-паука.

Анастасия Радченко: "Мы должны полагаться на наших исторических героев - это те же три богатыря, это тот же Иванушка-дурачок. То есть должны присутствовать родные нашему сердцу архетипы и тогда все получится. То есть тут должны быть и русское авось и хитринка и неизбежная баба-яга с костяной ногой".

Пусть герои "Защитников" и похожи на своих американских прототипов, русский дух у них все равно пересиливает. Образ человека -медведя знаком пожалуй каждому пермяку.



