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В Губахе прошли гонки на лопатах

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гонки на лопатах

В Губахе в минувшие выходные состоялись гонки на лопатах.  В соревнованиях приняли участие коло 60 спортсменов. Подобные соревнования проводились впервые, но стали захватывающим зрелищем. 

Метки: Общество, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 28.02.2017 в 14:11 в рубрике - Новости телеканалов

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