В Губахе прошли гонки на лопатах
В Губахе в минувшие выходные состоялись гонки на лопатах. В соревнованиях приняли участие коло 60 спортсменов. Подобные соревнования проводились впервые, но стали захватывающим зрелищем.
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В Губахе в минувшие выходные состоялись гонки на лопатах. В соревнованиях приняли участие коло 60 спортсменов. Подобные соревнования проводились впервые, но стали захватывающим зрелищем.
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