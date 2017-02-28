У «Амкара» новый нападающий
"Амкар" и "Зенит" подписали контракт о переходе в пермский клуб 20-летнего нападающего питерской команды Алексея Гасилина. Срок контракта футболиста рассчитан на 3,5 года. Как рассказали в клубе, "подписание контракта - большая удача. Футболист к 20 годам уже заработал себе имя. А в „Амкаре“, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодёжью, сумеет реализовать свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России».
В феврале «Амкар» подписал контракт о переходе голкипера калининградского футбольного клуба «Балтика»21-летний Дениса Вамбольта.
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