У «Амкара» новый нападающий

"Амкар" и "Зенит" подписали контракт о переходе в пермский клуб 20-летнего нападающего питерской команды Алексея Гасилина. Срок контракта футболиста рассчитан на 3,5 года. Как рассказали в клубе, "подписание контракта - большая удача. Футболист к 20 годам уже заработал себе имя. А в „Амкаре“, заработавшем репутацию одного из лучших в России по части работы с молодёжью, сумеет реализовать свои спортивные амбиции и станет одним из лучших форвардов России».

В феврале «Амкар» подписал контракт о переходе голкипера калининградского футбольного клуба «Балтика»21-летний Дениса Вамбольта.