В ангаре автосалона обрушилась кровля
Ночью на ул.Свиязева в Перми обрушилась кровля ангара, принадлежащего автосалону. По предварительной версии причина в скопившемся на крыше снеге. Из неофициального источника известно, что неисправность несущих конструкций была выявлена еще летом. Имущество из ангара было вывезено, а с ремонтом не успели. Теперь подсчитывают ущерб.
Как рассказывают очевидцы, сначала послышался сильный скрип железа - и кровля рухнула.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Великий пост готовы соблюдать только 2% россиян
Кратковременное потепление обернулось коммунальным хаосом
Интернет-спасатели реагируют быстро и грамотно
Пожар в Перми: люди выпрыгивали из окон
На инвестфоруме в Сочи подписаны первые соглашения
Шихан Исобэ передал опыт пермякам
Зимний концерт с The 7/9 project
Пермские легкоатлеты выполняют программу максимум
Инвестиционный форум принес краю контракты на 10 млрд рублей
Россиянам полюбились шутки Крошки Ши
Добавить комментарий: