В ангаре автосалона обрушилась кровля

Ночью на ул.Свиязева в Перми обрушилась кровля ангара, принадлежащего автосалону. По предварительной версии причина в скопившемся на крыше снеге. Из неофициального источника известно, что неисправность несущих конструкций была выявлена еще летом. Имущество из ангара было вывезено, а с ремонтом не успели. Теперь подсчитывают ущерб.

Как рассказывают очевидцы, сначала послышался сильный скрип железа - и кровля рухнула.