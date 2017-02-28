Великий пост готовы соблюдать только 2% россиян

После празднования Масленицы у православных верующих начался Великий пост, который продлится семь недель. Многие кафе с этого дня подготовили специальное меню. Однако, как показывают соцопросы, по-настоящему поститься готовы только 2% населения России. Как это делать правильно?

В Свято-Троицком кафедральном соборе после утреннего богослужения малолюдно. Представители духовенства готовятся к вечернему молебну. У православных христиан начался Великий пост, который продлится семь недель. Строго следовать церковным канонам получается далеко не у всех.

В эти дни традиционно стараются воздерживаться от пищи животного происхождения и алкоголя. Первый день Великого поста начинается с голодания, а в кафе и ресторанах - с составления специального меню. Постное не значит пресное. Даже если среди всего многообразия блюд вы не обнаружите что-нибудь постное, можно обойтись овощным салатом, который найдется почти в любой кухне мира. А если вам нужны белки, берите грибной салат.

Поститься можно не всем, предупреждают врачи. Так, при язве желудка употребление большого количества сырых овощей и фруктов может вызвать обострение болезни. Традиционно церковь освобождает людей с определенными ограничениями от соблюдения поста.

Отец Сергий Синицын, священнослужитель Свято-Троицкого кафедрального собора: "Если я себя отношу к автомобилистам и при этом не имел удостоверения водительского и ни разу не водил автомобиль, то как бы я себя к автомобилистам не относил, меня за автомобилиста считать никто не будет".

С каждым годом становится больше тех, кто не собирается менять режим питания. Полный пост в течение всех семи недель настроены соблюдать лишь 2% россиян - последние исследование социологической службы "Левада-Центра". Главное остается неизменным - это значение поста – духовное очищение.