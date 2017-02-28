Кратковременное потепление обернулось коммунальным хаосом

Упавшая с крыши кирпичная труба, поломанное ограждение и кровля, искореженные рухнувшим льдом машины и сотни поломанных рук и ног – все это только первые итоги кратковременного потепления. Администрация Перми рапортует, что управляющим компаниям, которые не убирают снег, выписывают штрафы, но их, похоже, это мало пугает - деньги в конечном итоге все равно заплатят жители. Самые яркие моменты коммунального бардака запечатлел наш корреспондент.

Марат учится на заочном, а сейчас подрабатывает. Будущий журналист понимает, гололёд - проблема общегородская. А здесь - на крыльце травмпункта - особенно злободневная.

Марат Узякаев: "Стараемся обеспечить безопасность, чтобы люди не падали".

На Пушкарской, 130 снежного натиска не выдержала кирпичная кладка вентиляции. Впрочем, даже это для управляющей компании не стало аргументом, чтобы почистить крышу. Обслуживает дом компания «МаКо», ранее носившая название «Мастер Комфорта». Смена вывески никак не повлияла на качество работы: к слову, совсем недавно эту УК оштрафовали на 40 тысяч рублей за другой неубранный двор. Впрочем, на месте падения кирпичей её представители всё-таки появились.

Сергей Золотарёв, сотрудник УК «МаКо»: "Три человека всего на триста домов".

Только в Мотовилихе управляющие компании оштрафованы на полтора миллиона рублей. При этом проблемы во всех районах города. На Грузинской большой потоп, устранять который всё же взялись, но странным способом - засыпав лужу... грязным снегом. На улице Льва Шатрова двор не покорился «скорой» - попытка вызволить врачей для жителя дома по ул.Л.Шатрова, 11 Тимофея Ефимова закончилась плачевно - у автомобиля оторвало всю заднюю часть, ремонта теперь минимум на 20 тысяч.

«Скорую» в итоге вытащили, но вот врачам пришлось нелегко - фельдшеры несли больного до скорой на носилках по каше. Сейчас во дворе чисто, но благодаря самим жителям: один из жильцов из своего кармана оплатил услуги уборочной техники. А вот УК «Экском», обслуживающая двор, снег не вывозит даже от собственного офиса.

Тем временем в Кудымкаре пытаются решить проблему с помощью новинок законодательства: здесь убирать улицы обязали самих жителей. Многие так и делают, но проходящий грейдер забрасывает снег обратно, да снегопады слишком частые. В итоге Елене выписали штраф - 1500 рублей.

Елена Надымова: "В администрации сказали, что тротуары надо чистить каждые три часа. Интересно, а дороги-то почему они каждый три часа не чистят?".

Пермяки за уборку вроде как платят - управляющим компаниям, но результата нет. Ни пройти, ни проехать.

Пока управляющие компании жалобы пермяков игнорируют, Марат продолжает работать на совесть: чтобы хоть на крыльце травмпункта люди чувствовали себя в безопасности.