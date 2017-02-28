Интернет-спасатели реагируют быстро и грамотно

Потребление интернет-трафика в Прикамье за прошлый год выросло на 10%. Сейчас современными телекоммуникационными услугами пользуются 700 тысяч семей Пермского края. Такие данные озвучили в компании «Ростелеком», также здесь презентовали новые возможности службы технической поддержки.

Три раза в неделю сразу после трудового дня Андрей Саутин приходит в зал, чтобы провести полуторачасовую тренировку. Сначала обязательная разминка, потом работа в парах. В боксе главное скорость и быстрая реакция.

Андрей Саутин, специалист технической поддержки «Ростелеком»: "Здесь, например, в боксе кроме физических упражнений, ты еще работаешь головой. Строишь тактику, соблюдаешь комбинации какие-то. Их постоянно надо отрабатывать и где-то применять".

На основной работе «мгновенная реакция» тоже необходима. Для того чтобы ответить абоненту, у них есть считанные секунды.

Их называют интернет-спасателями. На каждый запрос от пользователя в техническую службу ведущего интернет-провайдера они должны реагировать быстро и грамотно. Операторы call-центра помогают настроить работы сети интернет или интерактивного телевидения.

За смену, она длится 12 часов, к сотруднику контакт-центра поступает до 100 звонков. Среднее время ожидания не больше 30 секунд.

В большинстве случаев проблему удается решить в течение нескольких минут, во время прямого общения специалиста службы технической поддержки и в прочих случаях, на решение оставленной заявки уходит не более двух дней.

Анастасия Татаринова, представитель «Ростелеком»: "90 процентов вопросов, возникающих у абонента, решаются оператором call-центра удаленно. Такой разговор в среднем занимает около 7 минут. В оставшихся случаях, когда нужно, чтобы к абоненту на дом выехала аварийная бригада, в 80 процентах случаев в течение суток, оставшиеся случаи в течение 48 часов".

На очередной тренировке сразу после рабочей смены Андрей Саутин учится скорости реакции, этот навык нужен для специалистов, работающих в контакт-центре «Ростелекома». Здесь реагируют на каждый звонок.