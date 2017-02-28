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Пожар в Перми: люди выпрыгивали из окон
15 человек накануне ночью спасли на улице Пихтовая в Перми. Сильный пожар случился в двухэтажном многоквартирном доме. Чтобы уберечься от едкого дыма, люди выпрыгивали из окон прямо в снег. Один житель получил крупные ожоги.
Эпицентр пожара – квартира на первом этаже. Огонь здесь был такой силы, что прогорели деревянные перекрытия, и теперь отсюда можно видеть потолок второго этажа.
Пожар начался сразу после полуночи. Комнаты и коридоры дома 40-х годов постройки моментально наполнились едким дымом. Любови Гузеевой и еще как минимум четверым детям пришлось выпрыгивать из окна.
В квартире на первом накануне громко ругались. Соседи говорят, здесь нередко злоупотребляли выпивкой и наркотиками. Впрочем, тлеющий окурок в пьяном угаре, как это обычно бывает, здесь не причем, заявляют эксперты МЧС.
Оксана Бутина, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Установлена предварительная причина возгорания - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и выбора аппарата защиты".
Это не короткое замыкание, электротехника подвела. В результате один мужчина получил ожоги 50 процентов тела, еще пострадали минимум 13 человек. Квартиры пока для жилья непригодны, хотя бы из-за запаха, витающего в воздухе. Троих переселили в маневренный фонд, остальные по родственникам. Впрочем, всем придется вернуться, по словам чиновников, нужен лишь небольшой ремонт.
Василий Пастух, и.о. главы администрации Свердловского района г. Перми: "Если необходимы будут дополнительные затраты решением КЧС, мы дополнительное финансирование туда вложим, на ремонт, люди будут жить дальше".
В данном случае, как, впрочем, во многих других, все зависит не только от технического состояния дома, будет ремонт или нет, но еще и от самих жильцов, и в этом смысле гарантировать, что больше здесь никогда не будет пожара, невозможно.
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