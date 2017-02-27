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На инвестфоруме в Сочи подписаны первые соглашения

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Российский инвестиционный форум

В Сочи открылся 17-й Российский инвестиционный форум. Один из главных его участников – делегация Пермского края.

Первый день работы сочинского инвестиционного форума подошел к концу. Основные мероприятия закончены, но для Пермского края этот день имеет совершенно конкретные результаты.

В первую очередь это подписание специнвестконтракта с компанией "Новые фитинговые технологии". Эта компания завершает строительство нового большого завода в Чайковском, стоимость которого почти 4,5 миллиарда рублей. Уже в мае всех пообещали пригласить на открытие.

соглашение


Сегодня же были подписаны два меморандума о заключении новых специнвестконтрактов – с компанией "Ренова"по поводу строительства нового тепличного комплекса и с группой компаний "Комос-Групп", которая обещает завершить проект "Современная фабрика мороженого". Как говорят производители, вкус пермского мороженого теперь узнают по всей России.

На форуме прошли многочисленные встречи с потенциальными инвесторами, которые проводилглава ПрикамьяМаксим Решетников.

Максим Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края:

- "Главное, что у пермских промышленников есть интерес к Пермскому краю. Потому что как только предприятия уверены в завтрашнем дне, планируют свое развитие в крае, то и другие подтягиваются".

Не надо объяснять, что появление и развитие любого производства в регионе - это только плюс для территории. Это налоговые поступления и новые рабочие места. Достаточно сказать, что при открытии завода "Новых фитинговых технологий" в Чайковском появится сразу 400 новых рабочих мест и еще 250 - на новом пермском хладокомбинате.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 27.02.2017 в 22:33 в рубрике - Новости телеканалов

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