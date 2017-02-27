Шихан Исобэ передал опыт пермякам

Мастер каратэ экстра- класса провёл учебно- тренировочный сбор в Перми. Каждый год в нашем городе проходит огромный в масштабах всей страны Зимний лагерь, который проводит Межрегиональная общественная организация киокушинкай центральной России. В этом году спортсмены повышали свою квалификацию под руководством шихана Сейджи Исобэ (8 дан) - человека, стоявшего у истоков японского киокушина и являющегося учеником основателя стиля киокусинкай - Масутацу Ояма. Уже 50 лет Шихан Исобэ возглавляет Бразильскую организацию киокушинкай. Он воспитал двух чемпионов мира- Франческо Филио и Таксаеро. Шихан знаменит своим динамичным и силовым стилем тренировок, так как начал заниматься каратэ еще до принятия правил турниров и имел возможность заниматься "живым", "уличным" каратэ.

Юрий Артюшков, директор СДЮСШОР "Киокушинкай": "Шихан Исобэ воспитал двух чемпионов мира. Это 99 год- Франческо Филио. Столкнулся с нашим Пичкуновым Александром. И было две сенсации, это то что Пичкунов Александр с коричневым поясом занял 3 место на чемпионате мира. И вторая сенсация это то, что не японец, а бразилец стал Чемпионом мира".

Простой в общении, японец начал с визита в профильную школу "Киокушинкай", где с удовольствием раздавал автографы, фотографировался и вникал в подробности школьной жизни пермских каратистов.

Юрий Артюшков, директор СДЮСШОР "Киокушинкай": "Каждого обнял, поцеловал, пожал руки. Передал им напутствие Оямы: Чем больше ты отдаёшь себя спорту, тем больше спорт даёт тебе ".