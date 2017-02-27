Зимний концерт с The 7/9 project

Два голоса, четыре руки и один на двоих музыкальный инструмент - это всё про The 7/9 project, самый красивый женский дует в нашем городе. В Перми прошел Зимний концерт, на котором зрители слушали композиции, сочиненные участницами проекта, а также каверы на известные песни.

Два голоса, четыре руки и одни на двоих клавиши - все это делает музыкальную группу the 7/9 project непохожей на другие. Молодые и талантливые солистки Ирина Колесникова и Марина Ивонина вместе творят чуть больше года.

Ирина Колесникова и Марина Ивонина, солистки группы the 7/9 project: "Мы пишем все на английском языке, это совместное творчество, у нас нет разделения на то, кто пишет тексты, кто пишет музыку - получаются очень интересные и разнообразные вещи".

Зимний концерт от музыкальной группы Тhe 7/9 project унес слушателей от пермской февральской непогоды сначала в теплый дом на просторной поляне, а затем на берега морей и океанов.

Ирина Колесникова и Марина Ивонина, солистки группы the 7/9 project: "Мы подобрали несколько песен, которые объединены этой тематики и добавили еще несколько песен, связанных с мечтами о лете, море и другими погодными явлениями".

В концерте прозвучали композиции собственного сочинения и каверы на песни известных музыкантов - Тори Амоса, Боба Дилана, Пинк, Робби Уильямса и других. Нежные звуки подарили минуты тепла, гармонии и хорошего настроения.

Ирина и Марина регулярно выступает на различных концертных площадках Перми, песни the 7/9 progect можно послушать и в социальных сетях, в планах у девушек снять первый видеоклип.