Пермские легкоатлеты выполняют программу максимум
Пермские легкоатлеты на главном отечественном старте года выполняют программу максимум. В Москве на зимнем чемпионате России по легкой атлетике пермяк Владимир Никитин завоевал уже две золотые медали. В первый день легкоатлет был лучшим в беге на 3000 метров. А во второй победил на дистанции 1500 метров с рекордом чемпионата (3.39,51). Константин Холмогоров был лучшим на своей коронной дистанции 800 метров.
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