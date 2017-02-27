Пермские легкоатлеты выполняют программу максимум

Пермские легкоатлеты на главном отечественном старте года выполняют программу максимум. В Москве на зимнем чемпионате России по легкой атлетике пермяк Владимир Никитин завоевал уже две золотые медали. В первый день легкоатлет был лучшим в беге на 3000 метров. А во второй победил на дистанции 1500 метров с рекордом чемпионата (3.39,51). Константин Холмогоров был лучшим на своей коронной дистанции 800 метров.