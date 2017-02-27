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Пермские легкоатлеты выполняют программу максимум

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бег

Пермские легкоатлеты на главном отечественном старте года выполняют программу максимум. В Москве на зимнем чемпионате России по легкой атлетике пермяк Владимир Никитин завоевал уже две золотые медали. В первый день легкоатлет был лучшим в беге на 3000 метров. А во второй  победил на дистанции 1500 метров с рекордом чемпионата  (3.39,51).  Константин Холмогоров был лучшим на своей коронной дистанции 800 метров.

Метки: в Перми, в России, Спорт

Опубликовано: 27.02.2017 в 17:32 в рубрике - Новости телеканалов

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