Инвестиционный форум принес краю контракты на 10 млрд рублей

Российский инвестиционный форум в Сочи продолжается. Большое пленарное заседание пройдет с участием предедателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Пока же основная жизнь форума проходит возле стендов регионов.

Стенд Пермского края пользуется популярностью. Сюда подходят представители различных организаций, интересуются проектами. В первую очередь стнед Прикамья представлен проектом "Технополис "Новый Звездный", есть общий проект нефтяников и энергетиков, представлены пермские ракетные и авиационные двигатели.

Самое главное на Форуме - подписание инвестиционных соглашений. Уже подписан меморандум о будущем специнвестконтракте с компанией "КОМОС Групп", которая реализует проект "Современная фабрика мороженого", общая сумма инвестиций составит около миллиарда рублей, в результате появятся 250 новых рабочих мест, а вкус пермского мороженого узнают по всей России.

Также на данный момент уже подписан специнвестконтракт с компанией "Новые фитинговые технологии". В г. Чайковский компания заканчивает строительство большого завода. Стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей. Также планируется открыть новые рабочие места.

Как подсчитали эксперты, если суммировать все контракты, подписанные на этом форуме Пемским краем, то получится впечатлящая сумма в 10 миллирдов рублей. И все-таки главной задачей форума остается поиск новых партнеров.